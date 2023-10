Un operaio è morto sul lavoro allo stabilimento Yokohama di Tivoli

Incidente sul lavoro a Villa Adriana di Tivoli dove è deceduto un operaio italiano di 63 anni. La morte bianca allo stabilimento di pneumatici Yokohama - la ex Pirelli - della via Nazionale Tiburtina, nella provincia nord est della Capitale. Il lavoratore, impiegato per conto di una ditta esterna alla multinazionale, sarebbe rimasto schiacciato durante la movimentazione di una piattaforma mobile. Per il lavoratore non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

L'intervento dei soccorsi intorno alle 15:45 di mercoledì 11 ottobre al civico 143 della via Tiburtina, alle pendici di Tivoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 18A del distaccamento di Villa Adriana. Secondo i primi accertamenti il 63enne era impegnato alla sostituzione di una parte del sistema elettrico di una delle palazzine dello stabilimento. Su una piattaforma mobile - un cestello - ha impattato violentemente contro una tubazione esterna, rimanendo schiacciato.

Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Tivoli e al personale del 118, gli ispettori del lavoro Spresal della Asl Roma 5. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Tivoli.