Dimentica le chiavi di casa, prova a entrare dal bancone e muore dopo volo da 12 metri

Aveva dimenticato le chiavi di casa e così, per entrare, ha pensato di arrampicarsi da una grondaia e raggiungere così il balcone dell'appartamento. La struttura però ha ceduto e lui è precipitato nel vuoto per 12 metri, morendo sul colpo. Così è morto Lucian Ciabonu, un operaio di 40 nato in Romania. La tragedia si è consumata lo scorso 15 dicembre in via Oberdan, nel comune di Marcellina.

A trovare il corpo senza vita dell'operaio è stato il fratello, arrivato poco dopo. Sono stati subito chiamati i soccorsi, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di Marcellina.

Lucian Ciabonu, secondo quanto appreso, era tornato la notte tra giovedì e venerdì, ma le chiavi di casa - come riscontrato - le aveva scordate nell'appartamento. Così ha deciso di entrare passando per il balcone, ma non c'è riuscito ed è morto. Troppo gravi le ferite causate dal volo di dodici metri. La mattina dopo è stato ritrovato. La salma è stata messa a disposizione della famiglia.