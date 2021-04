Giallo a Tor Cervara: trovato uomo morto davanti al palazzo occupato

E' stato portato fuori dal palazzo occupato dove poi è morto. Giallo nell'occupazione di via Raffaele Costi a Tor Cervara dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di cui ancora non si conoscone le generalità.

Secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe stato trovato moribondo all'interno del palazzo occupato della periferia nord est della Capitale e poi lasciato fuori in strada. Quindi la chiamata ai soccorritori con il personale del 118 che nulla ha potuto se non constatarne il decesso.

Sul corpo della vittima non sono stati trovati evidenti segni di violenza. Richiesto l'intervento della polizia in via Raffaele Costi sono arrivati numerosi agenti per accertare l'accaduto ed identificare i presenti, una situazione delicata dove si sono registrate alcune tensioni fra poliziotti e occupanti.

L'occupazione di via Costi

La palazzina di via Costi, di proprietà privata, è abitata da circa 150 persone prevalentemente provenienti dall’Africa e in parte dalla Romania. La loro situazione era già finita al centro delle cronaca cittadina il 30 agosto del 2017, quando un grosso cumulo di rifiuti aveva preso fuoco generando un incendio le cui fiamme avevano lambito parte dell’immobile costringendo gli abitanti ad evacuare.