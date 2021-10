Lutto nel basket: è morto Nico D'Alessio, coach di Palestrina, Tiber e Borgo Don Bosco

Lutto nella pallacanestro laziale: è morto nella notte Domenico 'Nico' D'Alessio, dopo un periodo di malattia. Messaggi di cordoglio da parte di mondo della palla a spicchi e delle società Pallacanestro Palestrina, della Tiber Basket Roma e del Borgo Don Bosco Basket, dove D'Alessio ha allenato.

Nella Pallacanestro Palestrina, Nico D'Alessio ha allenato dal 2016 del settore giovanile dalle categorie Esordienti, passando per Under 14 e Under 16 poi insieme a coach Fioravanti ha allenato l'Under 18 ed è stato anche assistente in prima squadra. "Nico caro, ci hai abituato in cinque anni a scherzi, risate e battute, eppure stavolta avremmo voluto che fosse tutto un bluff. - si legge nel messaggio della società - Scriviamo e cancelliamo frasi, eri diventato uno di noi e ce lo hai sempre detto che Palestrina era ormai la tua casa. Anzi casa qui l'avevi presa proprio".

"Sentiamo ancora viva la tua presenza, ci sembra di sentirti, in questo momento credo che romperesti la serietà e il silenzio con una delle tue uscite "Mannaggia ar core, che state a fa?". Ti sentiamo vicino ma la verità è che già ci manchi, con il profondo rammarico nelle ultime settimane di non aver potuto condividere con te altro tempo. Un saluto come piaceva a te, come l'ultima volta che siamo stati insieme a fine luglio. - continua la Pallacanestro Palestrina - Abbiamo riso, scherzato, discusso, dialogato, sognato e lavorato tantissimo, scorrono davanti i nostri occhi i ricordi di serate dissacranti, episodi in campo e in panchina che hai reso epici con il tuo stile. Per non parlare degli allenamenti in cui riuscivi a stimolare l'interesse dei tuoi ragazzi con frasi così dirette e originali che è impossibile dimenticarle. Per noi è stato un onore averti conosciuto e compiuto al tuo fianco tanti passi di questo percorso chiamato vita, siamo stati una squadra, la tua squadra, e come fedeli compagni vogliamo starti vicino in questo ultimo viaggio. Ora ti aspetta la pace, raggiungerai tanti amici che abbiamo perso in questo mondo e andrai a portare scompiglio anche lì, con la sciarpetta al collo e la tua inconfondibile voce a spronarci e canzonarci allo stesso tempo

Anche l'Us Tiber, su Facebook, lo ha ricordato con una lettera: "Il tuo “angolo d’ottobre” si è rivelato profetico perché proprio in una notte di ottobre te ne sei andato. Ci avevi abituato a quello spazio virtuale in cui incontrarti, in cui potevi esprimerti e ricordare, e raccontarti: delle cicatrici che lasciano le ferite della vita, della malattia che ti affliggeva e di come cercavi in tutti i modi di domarla, con la tua distinguibile ironia, forza e carattere. Nico era così. Con il suo immancabile sigaro e la caratteristica schiettezza che lo distingueva e con cui ha incrociato i nostri destini allenando in Tiber per 15 anni - e fino a che ha potuto - ha lavorato su giocatori che grazie a lui non solo ora giocano a basket, ma amano il basket. Nico D’Alessio è stato un grande coach, un padre meraviglioso, un vero Amico , e ci mancherà tantissimo. Conserveremo gelosamente le tue battute e i tuoi aneddoti, le tue strigliate, le gioie, le serate scoppiettanti, tutte quelle emozioni provate insieme che di te invece resteranno, con noi, immortali. Grazie Nico, per averti avuto accanto in questo cammino che è la vita, e di averlo percorso anche con noi".