Trovato morto in strada: viveva in un'auto abbandonata

Un senza dimora è stato trovato morto a Nettuno in una strada privata, una traversa di via Ennio Visca. A dare l'allarme un passante che ha segnalato il corpo nella mattinata di giovedì 17 agosto. L'uomo, non ancora identificato, secondo quanto si è appreso, viveva in un'auto abbandonata.

Sul decesso indaga la polizia di Anzio. L'ipotesi più probabile quella della morte per cause naturali. Nella stessa strada c'erano anche una roulotte e una capanna, rifugi di fortuna di altre persone.