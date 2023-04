Tragedia in mare, diciottenne cade dalla nave da crociera e muore

Tragedia a largo del mare di Civitavecchia. Un ragazzo di 18 anni di nazionalità tedesca è morto dopo esser caduto in mare da una nave da crociera. L'incidente è avvenuto quando la nave si trovava a circa 7 miglia dal comune costiero.

Secondo quanto si è appreso, quando il ragazzo è caduto in mare, per cause ancora da accertare, l'allarme è scattato immediatamente. Sono così intervenuti i mezzi della guardia costiera e i vigili del fuoco.

Dopo aver scandagliato lo specchio di mare adiacente alla nave i specialisti dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo del ragazzo. La capitaneria giunta sul posto ha provveduto a prenderlo a bordo.