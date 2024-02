Precipita dal balcone mentre sistema una tenda, morto 49enne

Precipitato da un'altezza di 10 metri è morto sul colpo. La tragedia a Morena. Vittima un uomo che ha perso l'equilibrio mentre era intento a sistemare una tenda da sole in un'abitazione al secondo piano. Caduto sulla rampa del garage sottostante, per il 49enne non c'è stato nulla da fare.

Il dramma si è consumato la scorsa settimana in un'abitazione di via della Tenuta del Casaletto, al confine con il comune di Ciampino. Poco dopo le 11:00 l'uomo è andato nell'abitazione del vicino al secondo piano della palazzina dove era residente. Poi il dramma. Il 49enne si sarebbe sporto troppo dal balcone mentre era intento a sistemare la tenda. Perso l'equilibrio la caduta.

In condizioni gravissime, per il 49enne romano non c'è stato nulla da fare: è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Una tragedia, un incidente domestico, come accertato poi dagli agenti del distretto Tuscolano di polizia intervenuti sul posto.