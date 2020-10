Metro C: persona muore sui binari in stazione

Una persona è morta dopo essere rimasta incastrata sui binari della stazione Bolognetta della linea C della metropolitana di Roma ed essere stata travolta da un treno. La tragedia è avvenuta intorno alle 10:00 di martedì 27 ottobre.

Secondo quanto si apprende l'uomo è arrivato sulla linea ferroviaria della fermata della metropolitana della Casilina da un altro accesso rispetto a quello dove è poi avvenuta la tragedia, con lo stesso impossibilitato a mettersi in salvo al momento dell'arrivo del convoglio a causa delle porte di acceso ai treni chiuse alla banchina.

Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario interrompere temporaneamente la tratta San Giovanni-Alessandrino con l'attivazione dei bus navetta fra Centocelle e Pantano. Sul posto le volanti della polizia ed il personale del 118. Investigatori a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Resta da comprendere se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Senza documenti la vittima non è stata ancora identificata.