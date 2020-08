Tragedia in mare, ha un malore durante una immersione: morto medico di Ostia

Tragedia in mare alle secche di Tor Paterno, al largo di Torvaianica, nella mattinata di sabato 22 agosto. Luciano Bencivenga, 68 anni e noto medico di Ostia, è morto a causa di un malore.

Appassionato di immersioni, Bencivenga è stato colpito da un malore cardiaco. La motovedetta della Guardia Costiera, allertata, si è precipitata sul posto. Il medico di Ostia è stato prima soccorso a terra e poi trasportato all'ospedale Grassi dove è morto poco dopo.

In tanti hanno voluto ricordarlo sui social: "Una notizia terribile, un uomo ammirevole, un professionista esemplare, un cliente, un amico, che tu possa finalmente ritrovate la tua amata Lidia, che il mare che tanto amavi ora ti restituirà, e riposare in pace insieme, per altri mille anni", scrive Davide.

"Ciao dottore, finalmente potrà riabbracciare la sua amata Lidia e potrà riaverla al suo fianco come ha sempre voluto. La porteremo sempre nei nostri cuori e ci ricorderemo sempre la persona magnifica e carismatica che era", lo ricorda Anita.

Antonella aggiunge: "Un saluto ad un uomo e un professionista fantastico. Ancora ti ringrazio per aver guarito mio figlio da un'otite purulenta a 5 mesi. Ora ha 15 anni e non ha più avuto otiti in vita sua. Ogni tua visita era professionale, ma allo stesso tempo mettevi anche l'ironia che non guastava. Mi dispiace molto". A ricordarlo anche il Porto Turistico di Roma con una foto.