Il municipio X piange il consigliere Maurizio Zeppilli: "Ci mancherai"

Si è spento improvvisamente, all’età di 68 anni, il consigliere municipale Maurizio Zeppilli. Eletto per la prima volta nel parlamentino di Ostia, rivestiva il ruolo di capogruppo del Partito democratico e di presidente della commissione speciale riforme del municipio X.

"Esprimiamo grande dolore per la scomparsa di Maurizio Zeppilli – ha commentato il capogruppo di Azione Andrea Bozzi – Gentile e preparato, mai fazioso e sempre pacato, anche nei confronti più accesi. Ad Ostia avevi dato già tanto nella tua vita, caro Maurizio, soprattutto nello sport e nella cultura e molto avresti continuato a dare nel tuo ruolo istituzionale, con l'amore che avevi per il nostro territorio, per i giovani e per i valori della democrazia. Non ci sono altre parole per una perdita così improvvisa, soltanto sconcerto e cordoglio. Ci mancherai. Condoglianze ai familiari, al Partito Democratico e ai tantissimi che gli hanno voluto bene e che non lo dimenticheranno”.

Tra i primi ad esprimere il dispiacere per la perdita di Zeppilli, anche il capogruppo di Sinistra civica ecologista Marco Possanzini. “Lo avevo sentito ieri sera al telefono, sono sgomento – ha commentato Possanzini – si è spento un amico, una persona leale, una persona di valore. Ci mancherà la sua ironia, la sua preparazione, il suo sorriso. Amava il mare, ogni volta che passeggero' sul suo Pontile non potrò che ricordare i momenti condivisi dentro e fuori dall'aula. Maurizio, questo scherzo non ce lo dovevi fare”. Commosso anche il ricordo che arriva dai colleghi del Partito democratico. "Maurizio era una persona con una preparazione unica, di cui si poteva parlare di tutto, dalla letteratura allo sport. Era estremamente disponibile, aveva a cuore il suo incarico ed aveva una grande capacità di confrontarsi con tutti - ha dichiarato la consigliere democratica Silvia Fiorucci - sono sconvolta”.

Anche dal territorio non sono mancati i commenti di cordoglio per l’improvvisa scomparsa. “noi vogliamo ricordarti così, con il tuo sorriso gentile, la tua calma serafica e la tua satira sottile – ha commentato Vincenzo Giojelli del Comitato di quartiere Lido Centro - Non bastano parole per ringraziarti della tua costante ed affettuosa presenza e per il tuo coinvolgerci nei progetti per il territorio. Sei stato per noi un appoggio straordinario per l’attenzione e l’affetto che ci hai dedicato. Buon viaggio amico caro. Ti porteremo per sempre nei nostri cuori”.

I funerali di Maurizio Zeppilli si svolgeranno martedì 30 maggio alle 10.00 nella chiesa di Regina Pacis ad Ostia Lido.