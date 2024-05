Ricoverato per un malore contrae la legionella: morto il produttore di documentari Maurizio Paffetti

Era arrivato al Policlinico Umberto I per un malore e qui avrebbe contratto la legionella. Maurizio Paffetti, produttore di documentari per diversi programmi Rai, è morto durante il ricovero nell’ospedale romano, forse a causa della legionella. A dare la notizia è il quotidiano La Repubblica, secondo cui l’ospedale avrebbe avviato un’indagine interna per accertare le cause della morte di Paffetti, coinvolgendo tre medici, uno per ogni reparto in cui il paziente è passato nei giorni del ricovero.

La denuncia del sindacato Gilda

“Abbiamo presentato una denuncia ai Nas (Nuclei antisofisticazione e sanità) dei carabinieri tre mesi fa per segnalare la presenza della legionella e della salmonella all’interno del policlinico – spiega Giuseppe Polinari, segretario della Fgu (Federazione Gilda università a RomaToday -. Ma da quel momento nulla è cambiato e niente è stato fatto. Dopo questo nuovo caso presenteremo una nuova denuncia”. Secondo Polinari all’Umberto I ci sono “tubature vecchissime in cui la legionella si annida. Bisognerebbe bonificare l’intero impianto idraulico. Ma nessuno fa niente”.

Gli altri casi

Tra il 2006 e il 2007 nell’ospedale si verificarono diversi casi di legionella, che portarono all’apertura di un’inchiesta. Furono coinvolti quattro dirigenti dell’Umberto I, tutti assolti. Gli imputati rispondevano, a vario titolo, di omicidio colposo in relazione al decesso di due pazienti e di lesioni personali colpose con riferimento alla malattia che colpì un altro paziente.

L'addio a Paffetti

Paffetti per anni ha collaborato con il centro internazionale Crocevia, che supporta le lotte dei movimenti contadini per la sovranità alimentare nel mondo e che l'ha salutato con queste parole: "Con Maurizio Paffetti abbiamo combattuto mille battaglie, dalla strage è di stato alla difesa della democrazia nei paesi sotto dittatura, dal Cile alla Corea, dal Brasile alla Palestina. Crocevia gli deve tantissimo, non staremmo qui ora senza il suo contributo e le sue intuizioni che anticipano di venti anni i tempi, come la Mediateca per lo sviluppo. Mille battaglie che lui ha condotto con generosità ma ha perso quella per difendere la sua vita, non c'è riuscito malgrado la forza che ha sempre avuto anche nei momenti molto difficili. Possiamo poco contro questa sventura. Abbracciamo la sua compagna ed il suo meraviglioso figlio".