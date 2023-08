Cadavere trovato in mare a Ferragosto: ecco chi è la vittima

Ha un nome e un cognome l'uomo trovato privo di vita lo scorso Ferragosto nelle acque del mare di Fregene. Sono stati i carabinieri della stazione di Ostia a individuare l'identità dell'uomo effettuando una ricerca nelle segnalazioni delle persone scomparse. Si tratta di un 55enne romano.

A fare il riconoscimento della salma è stata la sorella, che aveva presentato denuncia di scomparsa dopo che il fratello non era tornato nella sua abitazione romana lo scorso 15 di agosto. A differenza di quanto si ipotizzava in un primo momento - con gli inquirenti che non escludevano nessuna ipotesi - la morte del 55enne, come accertato dall'autopsia disposta sulla salma dall'autorità giudiziaria, non è stata di natura violenta.

A scoprire il cadavere nella tarda mattinata di martedì scorso era stato un diportista che lo aveva avvistato in mare con la sua barca. La vittima - senza documenti - indossava una maglietta nera con un logo di una discoteca della Capitale e aveva sul braccio un vistoso tatuaggio. Recuperato il corpo da un'imbarcazione della capitaneria di porto di Fiumicino sulla salma dell'uomo era stata disposta l'autopsia da parte dell'autorità giudiziaria.