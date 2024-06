Il baseball italiano in lutto per Marco Urbani, storica stella di Nettuno

Lutto nel mondo del baseball italiano e laziale. Il 13 giugno si è spento, dopo una lunga malattia, Marco Urbani.

E' morto il campione di baseball Marco Urbani

Grande protagonista del baseball nazionale dal 1981 al 2001, come ricorda la Federazione Italiana Baseball e Softball, Marco Urbani aveva 59 anni ed è stato uno dei più prolifici battitori e punta di diamante del Nettuno e della Nazionale italiana, della quale è entrato a far parte nel 1984 disputando in totale 105 partite. E' morto prematuramente il 13 giugno scorso.

La carriera in Nazionale

Urbani, soprannominato "Martello" per le sue caratteristiche di battitore, ha conquistato due ori europei nel 1989 e nel 1991. Con la Nazionale azzurra ha partecipato ai Mondiali del 1990 e 1994 e alle edizioni dei Giochi Olimpici del 1992 a Barcellona e del 1996 ad Atlanta. Nel 1993 è stato inserito nella All Star della Coppa Intercontinentale e miglior giocatore, prendendo parte anche alle edizioni del 1991 e del 1997, anno in cui ha concluso l'esperienza in Nazionale giocando come esterno sinistro titolare nella squadra allenata da Silvano Ambrosini.

La carriera e il palmares con il Nettuno Baseball

Il debutto in serie A è arrivato a 16 anni, nel 1981. Per vent'anni è stato simbolo e leader della Nettuno Baseball, totalizzando 790 presenze condite da 933 battute valide su 3.431 apparizioni sul piatto. Con il team nettunense ha conquistato quattro scudetti nel 1990, 1993, 1996 e 2001 su dieci finali disputate, una Coppa Italia nel 1995, due Coppe Campioni nel 1991 e 1997, tre Coppe CEB nel 1993, 1995 e 2000 e infine una Supercoppa CEB nel 1996.

Il cordoglio della Federazione

"Alla famiglia Urbani e a tutti i suoi cari si invia il cordoglio del presidente Andrea Marcon, in rappresentanza del Consiglio Federale, e del Segretario Generale Giampiero Curti, a nome della struttura federale. Il Presidente federale ha disposto un minuto di raccoglimento all'inizio della prima attività sportiva del weekend 14-16 giugno 2024".

Le esequie si sono tenute il 14 giugno presso il Santuario di San Rocco e Santa Maria Goretti a Nettuno.