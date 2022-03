Il boss muore e scoppiano fuochi d'artificio nella piazza rivale

La notte tra venerdì e sabato potrebbe aver rimescolato le dinamiche dello scacchiere criminale ad Ostia. Marco Esposito detto Barboncino, considerato dagli investigatori come l'erede dei Fasciani e degli Spada, è morto.



Per lui Fabrizio Piscitelli - detto Diabolik - si era speso con Salvatore Casamonica, emissario degli Spada per garantire la pax criminale di Ostia in quello che nel 2007, fu definito il "patto di Grottaferrata". Il cadavere di Esposito è stato trovato in una comunità di recupero di Palestrina, dove Barboncino era in cura. A dare l'allarme è stato il figlio. Cause della morte, probabilmente un malore.



Appresa la notizia a Nuova Ostia, roccaforte proprio degli Spada comunque decapitati dagli arresi negli ultimi anni, si sono uditi fuochi d'artificio. Un segnale nel modo criminale che solitamente si usa per festeggiare una "buona" notizia, che sia l'arrivo di un carico di droga o la scarcerazione di un membro del gruppo. O, probabilmente come in questo caso, la dipartita di un rivale. Per di più un pezzo grosso.



Gli Spada e il gruppo di Barboncino, quello dei "napoletani di Acilia", secondo gli inquirenti erano rivali. Dopo l'arresto di Roberto e Carmine Spada - i due fratelli capi - il gruppo di Barboncino aveva preso spazio, anche sparando. Per fermare l'escalation di violenze ci volle quell'incontro tra Diabolik e Casamonica.



Marco Esposito con i suoi uomini - aveva come braccio armato un gruppo di pugili - voleva prendersi la piazza di spaccio di Ostia con la violenza. Insomma, la sua uscita di campo è una di quelle che fanno rumore. Da festeggiare, addirittura, se si è rivali. La brutalità del mondo criminale, purtroppo, racconta anche questo.



Legato con vincoli di parentela ai "napoletani di Acilia", i Sanguedolce , Barboncino negli anni è stato amico e poi rivale non solo degli Spada, ma anche dei Fasciani. Con gli Spada, Marco Esposito aveva rotto brutalmente nella notte del 13 luglio 2013 quando ha sparato a Ottavio Spada, in via Costanzo Casana.



Nell'ottobre 2018 finisce in carcere per l'operazione Maverick. Nelle ricostruzioni degli inquirenti, si raccontano i suoi affari e gli attentati - altri - tentati contro gli Spada, fermati solo grazie al " patto di Grottaferrata ". Oggi a Ostia i funerali blindati. Qualcuno piangerà. Altri no, come accadde già a Ostia Nuova dopo il doppio omicidio di Giovanni Galleoni detto Baficchio, spadroneggiava insieme al suo socio Francesco Antonini detto Sorcanera . L'impressione che qualcosa possa cambiare negli equilibri criminali del litorale, resta.