È morto Marco Coira, medaglia al valore dei carabinieri: era comandante a Giardinetti. Lutto nell'Arma

È morto il luogotenente dei carabinieri Marco Coira, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Comandante della Stazione Carabinieri di Roma Giardinetti, il 5 gennaio 1999 intervenne per sventare una rapina a mano armata mentre si trovava con la consorte in un supermercato della periferia romana.

"Benché privo dell’arma in dotazione, affrontò i tre malviventi con esemplare coraggio, ingaggiando con uno di essi una violenta colluttazione. Aggredito dagli altri due complici, che lo percossero selvaggiamente e lo ferirono con alcuni colpi di pistola, continuò a contrastare i rapinatori, costringendoli alla fuga. Pur stremato dalle gravi ferite, fornì poi determinanti elementi per le indagini, che si conclusero con la cattura dei responsabili. Non sarà dimenticato", scrivono i carabinieri di lui.

utto nel mondo dell'Arma, ma non solo. La premier Giorgia Meloni lo ha omaggiato così: Sprovvisto dell'arma di servizio, venne aggredito, ferito dai proiettili, ma nonostante tutto non indietreggiò e costrinse i rapinatori alla fuga, aiutando successivamente all'identificazione e alla cattura dei malviventi. Grazie per aver servito l'Italia con coraggio e onore. Che la terra ti sia lieve".

"Apprendo con grande tristezza la notizia della scomparsa del Luogotenente Coira, un uomo, un Sottufficiale dei Carabinieri, che pur fuori servizio mise a repentaglio la sua stessa incolumità personale per sventare una rapina e proteggere la popolazione, meritando la massima onorificenza prevista per un militare'', il cordoglio del Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota.

"La Difesa - ha aggiunto - si stringe attorno alla famiglia del Luogotenente Coira e a tutta l'Arma dei Carabinieri in questo momento di dolore. Ricordiamo con gratitudine il suo straordinario servizio e sacrificio per la sicurezza del Paese. Il suo coraggio e determinazione resteranno per sempre nella memoria della Difesa, dei Carabinieri e di tutta la Nazione".



Il Luogotenente Marco Coira, nel 1999, pur senza l'arma in dotazione, affrontò con audacia tre malviventi durante una rapina a mano armata in un supermercato di Roma. Nonostante le gravi ferite inflitte dai rapinatori, continuò a contrastarli, fornendo poi elementi cruciali per le indagini che portarono alla cattura dei responsabili.