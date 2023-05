Incidente sul lavoro: schiacciato da un trattore in un agriturismo, morto sul colpo

Schiacciato da un trattore in manovra mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un capannone agricolo. Incidente sul lavoro a Roma dove è morto un uomo italiano di 69 anni. La morte bianca in un agriturismo nella zona della Marcigliana, nel quadrante nord est della Capitale. Schiacciato dallo pneumatico della macchina agricola per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto praticamente sul colpo.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 16:00 di martedì 23 maggio in via della Marcigliana, nella parte cittadina della riserva naturale che si trova nel territorio del III municipio Montesacro, zona Bufalotta-La Cinquina. Qui il 69enne, impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione ad un capannone di un agriturismo - per cause ancora in via di accertamento - è stato investito dal trattore condotto da una seconda persona. L'incidente non ha lasciato scampo al lavoratore, per cui i soccorritori nulla hanno potuto se non constatarne il decesso.

Richiesto l'intervento al 112 alla Marcigliana sono intervenuti gli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia, i funzionari dell'ispettorato del lavoro, i vigli del fuoco, il 118 e il magistrato di turno. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ascoltati i testimoni accertamenti in corso per comprendere se la vittima stesse lavorando adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. Sentiti il collega della vittima che guidava il trattore e anche il responsabile della struttura ricettiva. La macchina agricola è stata posta sotto sequestro. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.