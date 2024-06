Giallo a Nemi, trovato il cadavere di un uomo nel lago. Indagano in carabinieri

Giallo sulle rive del lago di Nemi, in provincia di Roma. Sulle sponde che affacciano su via del Perino, alle 9 del mattino di oggi, giovedì 27 giugno, è stato rinvenuto un cadavere in acqua.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nemi e della compagnia di Velletri. Il corpo è di uomo in età avanzata, che non aveva documenti con sé. Stando a un primo esame cadaverico, la salma non presenterebbe segni evidenti di violenza. I carabinieri sono al lavoro per identificare la vittima e stanno scandagliando anche i profili delle persone scomparse. Indagini coordinate dalla procura di Velletri