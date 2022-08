Tragedia al lago di Castel Gandolfo, annega davanti i suoi amici: morto 35enne

È morto nonostante i disperati tentativi di tenerlo in vita. Non ce l'ha fatto l'uomo di nazionalità irachena di 35 anni, annegato nella giornata di ieri mentre stava facendo il bagno al lago di Castel Gandolfo. A darne notizia è stata oggi, la Asl Roma 6: "Nonostante il soccorso tempestivo, purtroppo a causa di complicazioni il ragazzo che aveva avuto un malore ieri presso il lago di Castel Gandolfo non ce l'ha fatta. La notizia ci addolora profondamente, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia".

Secondo quanto ricostruito, il 35enne stava raggiungendo a nuoto degli amici a bordo di un pedalò quando, probabilmente colto da un malore, è annegato praticamente davanti ai loro occhi. Immediatamente sono intervenuti i bagnini dello stabilimento balneare e hanno tirato su il 35enne su un pedalò, portandolo subito in spiaggia.

Qui i sanitari del 118 sopraggiunti hanno continuato per circa un'ora a fare le manovre di rianimazione al 35enne. Quindi è stato disposto il trasferimento in eliambulanza al policlinico Gemelli in condizioni comunque gravissime. Oggi la tragica notizia del decesso.