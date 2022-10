Sparisce dopo essere andato a pesca, ritrovato morto nel lago

Era scomparso domenica dopo essere uscito dalla sua casa in provincia di Roma per andare a pesca. Dopo non essere tornato nella sua abitazione i familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri. Cominciate le ricerche del pescatore le stesse si sono però concluse tragicamente con il corpo privo di vita dell'uomo, un 38enne, recuperato in fondo al lago. Il dramma al lago di Giulianello, ad Artena.

Secondo quanto si apprende l'uomo, residente a Cave, era andato a pescare da solo nel lago della provincia sud di Roma. Fra le attrezzature un barchino telecomandato che il 38enne utilizzava per mettere le lenze a largo. Fermatosi l'apparecchio telecomandato da remoto l'uomo avrebbe provato a recuperarlo. Un tentativo non riuscito con il 38enne poi sparito nelle acque del lago.

Scomparso, dopo che i parenti hanno presentato denuncia alla stazione dei carabineiri di Artena, è partita la macchina dei soccorsi con l'invio sul posto del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Colleferro e Roma "per ricerca persona", con l'ausilio dei militari della compagnia di Colleferro e del personale del 118.

A lavoro tramite immersione scuba con l'utilizzo di comunicatori subacquei e del Dison (il sonar) le ricerche si sono però concluse tragicamente quando il corpo privo di vita del pescatore è stato recuperato ad una profondità di 5 metri. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'accaduto.