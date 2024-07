Tragedia sui binari, uomo muore investito in stazione

Tragedia sui binari della linea Fl6 Roma Cassino dove un uomo è morto investito da un treno in transito. L'investimento è avvenuto poco dopo le 13.30, all'ingresso della stazione di Valmontone. Qui sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti. L'uomo è deceduto sul colpo, rendendo vani i tentativi di rianimarlo.

La circolazione è stata sospesa immediatamente, con ripercussioni sulle linee regionali che hanno dovuto assorbire i treni deviati dal normale servizio. Sul posto il personale della polizia ferroviaria di Colleferro. Non si esclude nessuna ipotesi, dal gesto volontario all'incidente avvenuto durante l'attraversamento dei binari. La vittima non è stata ancora identificata: non aveva infatti con sè i documenti.