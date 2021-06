Tragedia sui binari: uomo travolto ed ucciso da un treno regionale

Travolto ed ucciso da un treno in corsa nei pressi della stazione di Ceccano, in provincia di Frosinone. La tragedia poco dopo le 10:00 di sabato mattina mentre lungo le rotaie era in transito il regionale Roma-Cassino. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo, un 69enne del frusinate

Il macchinista ha provato a frenare ma la presenza dell'uomo lungo le rotaie è stata improvvisa e repentina. Negli istanti successivi all'impatto sono stati allertati i soccorsi ed è stato chiesto anche l'arrivo di un elicottero dell'Ares 118 ma purtroppo ogni tentativo di salvare l'investito è stato vano.

La Polfer del Compartimento del Lazio, arrivata lungo i binari sta ora cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. La tratta ferroviaria a seguito del fermo dei traffico ha subito dei rallentamenti ma la situazione sta tornando ora alla normalità.