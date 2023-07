Investito da un treno a Roma, muore sul colpo. Indaga la polizia

Ancora una tragedia sui binari, la terza nell'ultimo mese. Dopo i casi alla stazione Trastevere e quello dell'uomo sbalzato fuori dal finestrino, lo scenario questa volta è stato quello della stazione Tuscolana. Intorno alle 22:35 di giovedì 6 luglio, il macchinista di un Leonardo Express ha dato l'allarme dopo aver sentito sobbalzare il convoglio che stava guidando. Drammatica la scena, con il corpo di un uomo rimasto incastrato sotto il treno.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato, il personale della polizia ferroviaria e la squadra della scientifica. Secondo quanto ricostruito, l'uomo è stato investito dal treno morendo sul colpo. La vittima non è stata ancora identificata in quanto non aveva documenti con sé.

L'area, secondo quanto si apprende, è spesso ritrovo dei senza dimora. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.