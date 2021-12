La tragedia del ragazzo di 22 anni morto investito da un treno: il punto sulle indagini

È morto a 22 anni investito da un treno. Un colpo fatale che lo ha centrato alla testa. Una dinamica particolare che fa riflettere gli investigatori della polfer di Roma che stanno indagando sull'investimento mortale che si è verificato nella mattinata di martedì 14 dicembre all'altezza della stazione Nomentana. Chi indaga non ha dubbi sul fatto che il ragazzo di origini peruviane, che viveva nella zona del Tiburtino, sia stato "urtato" - questo il termine tecnico usato dalle forze dell'ordine - dal convoglio, verosimilmente un treno regionale.

Com'è morto il ragazzo di 22 anni trovato alla stazione Nomentana

Il corpo del ragazzo presentava evidenti traumi al volto, graffi e probabilmente una frattura cranica. Lesioni fatali non compatibili con una aggressione, secondo il primo riscontro degli inquirenti e del medico legale, ma con un investimento.

Il punto dell'impatto, vista la posizione del corpo, secondo quanto emerso lascerebbe poco spazio all'interpretazione: il 22enne avrebbe infatti impattato con la coda del treno. Altrimenti, spiegano gli investigatori, il corpo del 22enne "sarebbe stato risucchiato dalla velocità del mezzo" e così non è stato.

I punti da chiarire

Fatto sta che qualche punto da chiarire rimane. Primo tra tutti, l'ora del decesso. Il cadavere sui binari è stato ritrovato intorno alle 7:30 dal macchinista di un altro treno in arrivo e da alcuni dipendenti della stazione. Sarà l'autopsia a determinare l'orario esatto della morte perché, vista la dinamica, potrebbe essere complicato rintracciare il treno che lo ha "urtato", mancando tracce ematiche evidenti.

Chi indaga al momento non esclude che il giovane possa aver attraversato i binari, magari con le cuffie all'orecchio, oppure che abbia voluto sfidare la morte provando a scansarsi prima dell'arrivo del treno, ma senza riuscirci. Un incidente quindi. Così come non è esclusa, però, neanche l'ipotesi del gesto estremo.

La polfer ha già acquisito le immagini delle telecamere delle stazioni di Nomentana, Tiburtina e Settebagni provando a determinare l'orario e il numero del treno investitore. Nelle prossime ore saranno sentiti i parenti e gli amici della vittima, una prassi in questi casi, per saperne di più sul 22enne peruviano La salma del giovane è stata portata all'isituto di medicina legale della Sapienza.