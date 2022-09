Tragedia sui binari: investito da un treno, morto un uomo

Un uomo è morto investito da un treno. Tragedia alla stazione ferroviaria di Anzio dove domenica sera, intorno alle 20, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno che era appena partito dalla stazione ferroviaria di Nettuno per Roma. Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118, la polfer e la polizia di Stato.

L'incidente si è verificato a circa 300 metri dalla fermata di Anzio, in direzione Roma. Il macchinista non è riuscito a fermarsi. Secondo i primi riscontri, l'uomo - senza documenti e ancora non identificato - percorreva a piedi il tragitto tra Anzio e Nettuno costeggiando i binari.

Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente mentre cercava di percorrere la strada per arrivare al centro di Anzio. Saranno le indagini a chiarire la dinamica.