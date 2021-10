Choc in stazione, travolto da un treno: morto un uomo

Choc in stazione a Ladispoli dove un uomo è morto dopo essere stato travolto in prossimità della stazione ferroviaria. La tragedia poco dopo le 11:30 di venerdì mattina. Per la vittima, non ancora identificata, non c'è stato nulla da fare.

La richiesta d'intervento ai soccorritori da piazzale Roma, a due passi dalla stazione Ladispoli-Cerveteri. Spuntato improvvisamente sui binari, il macchinista del treno Roma-Grosseto nulla ha potuto per fermare la corsa del convoglio che ha poi travolto l'uomo uccidendolo. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha poi accertato il decesso.

Inevitabile lo stop alla circolazione ferroviaria della linea Roma-Grosseto, interrotta in attesa della fine degli accertamenti degli agenti della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia.

Ancora da accertare cosa abbia determinato l'investimento mortale, fra le ipotesi quelle del gesto volontario. Priva di documenti, la vittima non è stata ancora identificata.

Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Ladispoli e Civitavecchia e il servizio di smart caring.

Il treno FB 8616 Roma Termini (11:57) - Genova Piazza Principe (16:58) oggi è instradato sull'itinerario alternativo tra Roma e Pisa via Firenze e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri:

• diretti a Civitavecchia e Grosseto possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

• diretti a Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno possono utilizzare il treno FB 8616 fino a Pisa Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• in partenza da Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare il treno R 18310 in partenza da Grosseto alle ore 13:50 e in arrivo a Campiglia Marittima alle ore 14:33, Livorno Centrale alle ore 15:37 e Pisa Centrale alle ore 15:54, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni direttamente coinvolti:

• FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) - Roma Termini (12:03)

• FB 8620 Roma Termini (13:57) - Milano Centrale (20:40)

• IC 505 Ventimiglia (6:41) - Roma Termini (14:33)

• R 4500 Roma Termini (13:12) - Grosseto (15:32)

• R 12547 Civitavecchia (13:40) - Roma Termini (14:48)

• R 12549 Civitavecchia (13:58) - Roma Termini (15:18)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 4131 Pisa Centrale (11:45) - Roma Termini (14:42): limitato a Civitavecchia (14:42)

• RV 4132 Roma Termini (12:12) - Pisa Centrale (16:15): origine da Grosseto (14:27)

• R 12516 Roma Termini (11:12) - Civitavecchia (12:16): limitato a Maccarese (11:41)

• R 12541 Civitavecchia (11:56) - Roma Termini (13:18): origine da Maccarese (12:36)

• R 12522 Roma Termini (12:42) - Civitavecchia (13:59): cancellato tra Maccarese (13:16) e Santa Severa (13:42)

• R 12545 Civitavecchia (12:55) - Roma Termini (14:18): cancellato tra Santa Severa (13:09) e Maccarese (13:37)

Treni cancellati:

• R 12520 Roma Termini (11:42) - Civitavecchia (13:05)

• R 12539 Civitavecchia (11:43) - Roma Termini (12:48)

• R 12543 Civitavecchia (12:43) - Roma Termini (13:48)

• R 12524 Roma Termini (13:42) - Civitavecchia (15:05)