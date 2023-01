Investito da un treno: morto un uomo

Investito da un treno è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta mercoledì mattina sulla linea Roma-Napoli, all'altezza della stazione di Colleferro. Incastrato sotto il convoglio per la vittima - un 70enne - non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10:30. Richiesto l'intervento al 112 in via Sabotino sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria a lavoro per estrarre il corpo privo di vita travolto dal convoglio. Resta da accertare se sia trattato di un incidente o un gesto volontario.

Al fine di consentire l'intervento dell'autorità giudiziaria si sono registrati rallentamenti alla linea, con ritardi sui regionali sino a 15 minuti.