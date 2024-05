Il ragazzo travolto e ucciso da un treno a Roma stava scappando dopo un furto

Ci sarebbe stato un furto, l'ennesimo consumato alla stazione Termini, dietro la tragedia del ragazzo investito e ucciso da un treno nella mattinata del primo maggio, a Roma. A dirlo sono le indagini della polizia ferroviaria che, dopo aver acquisito e visto le immagini delle telecamere di sorveglianza che puntano sulle banchine e sui binari, hanno ricostruito quanto accaduto.

Il ragazzo, un cittadino straniero di circa 20 anni, ancora non identificato perché senza documenti, aveva infatti rubato a una donna un cellulare. Mentre la vittima del furto chiedeva aiuto, allarmando il personale di stazione, il giovane ha scavalcato un cancello, per poi trovarsi proprio sulla linea ferroviaria. In quel momento, alle 10:20 circa, è transitato il treno Velletri Roma che lo ha travolto senza lasciargli scampo poco prima dei binari 18 e 20.

Le 300 persone a bordo del convoglio sono state trasferite su un altro treno. Ritardi nel corso della mattinata sulle linee che transitano sui binari interessati dall'incidente. Alle 13:30 la circolazione dei treni, bloccata fino a quel momento, è tornata alla regolarità. Per permettere i primi rilievi sul corpo e le prime indagini, ci sono stati rallentamenti fino a 10 minuti per dodici treni alta velocità, tra i 10 e i 40 minuti per cinque intercity e 48 regionali e due i regionali limitati. Sono stati undici, invece, i cancellati.