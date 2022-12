Investita da un treno: morta una donna

Investita da un treno in transito è morta sul colpo. Vittima di una tragedia una donna, deceduta dopo essere stata travolta da un convoglio della linea regionale Fl1. L'investimento mortale alle 9:40 di giovedì 22 dicembre a Fara Sabina, in provincia di Rieti.

A chiedere l'intervento ai soccorritori il macchinista di un treno della linea Orte-Roma. Una volta sul posto i soccorritori nulla hanno potuto per la donna, non ancora identitificata. Al fine di consentire l'intervento dell'autorità giudiziaria la linea ferroviaria è stata temporaneamente sospesa. Riprstinata la circolazione - con rallentamenti, come informano da Rfi, si sono registrati ritardi fino a 50 minuti, con variazioni degli orari e cancellazioni.