Ingoia un involucro contenente cocaina, morto un uomo

Ha ingoiato un involucro di cocaina ed è morto. Così ha perso la vita un uomo di 69 anni. I fatti sono accaduti venerdì pomeriggio in zona Torraccia, periferia nord est della Capitale. Da quanto si apprende affetto da demenza senile, la vittima avrebbe trovato la dose di polvere bianca fra gli effetti personali di un amico del figlio, ospite nell'appartamento dove è avvenuta poi la tragedia.

L'intervento dei soccorritori tramite 112 intorno alle 12:30 di venerdì 2 giugno in un'abitazione di via Carlo Arturo Jemolo, nel IV municipio Tiburtino. Intervenuti gli agenti del commissariato San Basilio assieme al personale del 118, una volta in casa hanno trovato l'uomo già privo di vita. Nell'abitazione anche la moglie del 69enne, il figlio e un amico di quest'ultimo.

Ascoltatati dagli investigatori hanno riferito che il 69enne avrebbe trovato l'involucro contenente della cocaina, trafugando fra gli effetti personali dell'amico del figlio. Una volta trovata la bustina l'ha ingoiata, trovando poi la morte. Messa la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria il ragazzo è stato denunciato per la detenzione della cocaina.