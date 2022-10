Incidente sul lavoro a Roma: precipita dal tetto di una villetta, morto operaio

Incidente sul lavoro a Roma dove è morto un uomo. La tragedia sabato 15 ottobre a Monteverde, a due passi dai Villa Pamphili. A perdere la vita un 47enne.

L'operaio stava lavorando per conto di una ditta sul tetto di una villetta di via della Nocetta da dove è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa 5 metri. In condizioni gravissime a poco sono valsi i soccorsi del personale del 118 chiamato dai colleghi. Il personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, un cittadino moldavo.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del commissariato Monteverde di polizia con l'ispettorato sul lavoro e gli investigatori della scientifica. Ascoltati i colleghi dell'uomo per accertare se siano state rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro.

La salma del cittadino moldavo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria con la procura che ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul decesso.

L'operaio ferito nella fabbrica di legnami

La morte bianca di sabato segue di 24 ore un precedente incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda di legnami a Canale Monterano, in provincia di Roma. A rimanere gravemente ferito un 21enne, caduto da un'altezza di circa due metri mentre si trovava su un nastro trasportatore per rimuovere un ceppo di legno che bloccava la macchina - in quel momento spenta. L'operaio ha perso l'equilibrio sbattando violentemente la testa al suolo.

Il giovane lavoratore è stato poi trasportato con l'eliambulanza al policlinico universitario Agostino Gemelli in pericolo di vita.