Incidente sul lavoro: precipita da cinque metri, operaio muore sul colpo

Incidente sul lavoro dove un operaio è morto dopo essere precipitato da un'altezza di cinque metri. La tragedia nel primo pomeriggio di venerdì in un capannone industriale nel comune di Pomezia. Caduto dal tetto di una cella frigorifera per Salvatore Mongiardo, questo il nome della vittima, non c'è stato nulla da fare. Aveva 64 anni.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 14:00 del 21 gennaio in un capannone in località Santa Procula, frazione del comune della provincia romana, dove alcuni lavoratori stavano allestendo una cella frigorifera. Fra loro Salvatore Mongiardo che si trovava sul tetto della ghiacciaia per sistemare la disposizione di alcuni cavi elettrici.

Poi la tragedia, con l'operaio precipitato dal tetto della cella frigorifera. Un volo di circa cinque metri. Caduto violentemente a terra Salvatore Mongiardo è morto sul colpo. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia e della stazione di Pomezia assieme al personale del servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl Roma 6 al fine di accertare le cause che hanno determinato la tragedia e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

38 morti sul lavoro nel 2021

Salvatore Mongiardo è dunque la prima vittima del lavoro di questo 2022 a Roma e provincia. Lo scorso anno il bollettino fu amaro, con 38 morti. L'ultima tragedia due giorni prima di Capodanno, il 29 dicembre, quando a perdere la vita fu Piero Peruzza, 52enne residente in provincia di Rieti, morto dopo essere caduto da un ponteggio installato in un condominio di via Merulana. Un volo da 20 metri che non lasciò scampo all'operaio.

Tragedia che seguì di poche settimane un altro morto sul lavoro. Anche in quel caso fatale per Adrian Dragomir, operaio romeno di 36 anni, fu una caduta, dopo che l'uomo mise un piede su un lucernario mentre era impegnato in alcuni lavori sulla grondaia di un capannone industriale di Monterotondo, a nord della Capitale. Era lo scorso 10 dicembre.

Due morti sul lavoro in 24 ore

Poco più di un mese prima della tragedia di Monterotondo, furono invece due gli operai a perdere la vita nel volgere di 24 ore. Nel primo caso la tragedia colpì la famgilia di Catalin Dragos Purda, operaio romeno residente a Fonte Nuova morto dopo essere precipitato da un'impalcatura dove stava lavorando in zona Gregorio VII.

Il giorno dopo un'altra morte bianca, con un romano di 41 anni Fabrizio Guarnieri, morto mentre era impegnato nei lavori di copertura di un campo di padel in un circolo sportivo di via dei Cantelmo, zona Casetta Mattei.

Ieri la prima vittima a Roma e provincia dell'anno appena cominciato.