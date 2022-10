Incendio in appartamento: evacuata palazzina, morto un uomo

Tragedia a Roma dove un uomo è morto in seguito ad un incendio. Le fiamme sono divampate in un appartamento al Quartiere Africano dove i soccorritori - impegnati ad evacuare gli abitanti della palazzina - hanno poi trovato il corpo privo di vita della persona che vi abitava, un romano di 68 anni.

L'intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 14:30 di mercoledì 19 ottobre all'altezza del civico 255 di viale Libia, angolo via Lago Tana, poco distante da piazza Gondar. A prendere fuoco - per cause ancora in via di accertamento - un'abitazione al primo piano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con l'autoscala, l'autobotte ed il carro autoprotettori, assieme agli agenti dei commissariati Salario e Vescovio di polizia.

Alta e densa la colonna di fumo scatenato dall'incendio, tanto da richiedere l'evacuazione a scopo precauzionale degli abitanti dell'immobile. Entrati nell'appartamento al primo piano i soccorritori hanno trovato il proprietario di casa sdraiato in terra. Per l'uomo - un 68enne romano - non c'è però stato nulla da fare, era già morto.

Al fine di agevolare l'intervento dei soccorritori gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso temporaneamente al traffico un tratto della corsia preferenziale di viale Libia, fra via Lago Tana e piazza Gondar. Deviati su percorsi alternativi i bus delle linee 38-80-83-88.

Messa in sicurezza la palazzina starà ora agli investigatori di polizia accertare le cause scatenanti dell'incendio.