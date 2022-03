Appartamento avvolto dalle fiamme, crolla il solaio: morti un uomo e due cani

Un uomo di 44 anni è morto in un incendio in un appartamento a Roma, in zona Selva Candida. La tragedia nella notte tra il 17 e il 18 marzo, in via Treviglio, all'altezza del civico 38. A dare l'allarme, poco dopo la mezzanotte, sono stati alcuni residenti.

Sul posto sono accorsi i carabinieri di Casalotti e Cassia, il personale del 118 e I vigili del fuoco con la squadra 8/A e con l'ausilio dell'autobotte AB/7. L'abitazione interessata è stata completamente avvolta dalle fiamme, una parte del solaio in legno è crollato ed è stata dichiarata inagibile.

Durante le operazioni di spegnimento, la macabra scoperta. In casa, i soccorritori hanno trovavo il 44enne morto vicino ai suoi due cani, anche loro privi di vita. Saranno ora i carabinieri ad indagare circa le cause dell'incendio. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.