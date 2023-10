/ Viale Aurelio Saffi, 4

Incendio a Monteverde, appartamento completamente in fiamme: morto un uomo di 50 anni

E' successo all'alba di sabato 28 ottobre in via Aurelio Saffi 4, al confine con Trastevere. Il 118 intervenuto non ha potuto far altro che constatare il decesso della persona all'interno della casa al primo piano