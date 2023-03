Incendio in un appartamento di una palazzina in via Borgo Nuovo, a Fara Sabina, comune in provincia di Rieti a cinquanta chilometri di Roma. All'arrivo del personale dei vigili del fuoco le fiamme erano estinte, ma all'interno dei locali e' stato rinvenuto il corpo del proprietario ormai senza vita. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118.