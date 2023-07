Incendio in una baracca: trovato il corpo carbonizzato di un uomo

Tragedia nella notte a Roma. Un uomo di 55 anni è morto in un incendio. La baracca dove viveva, per cause al vaglio della polizia di Stato che indaga, è stata avvolta e distrutta dalle fiamme. Il corpo è stato ritrovato carbonizzato e senza vita intorno alle 21 di domenica 2 luglio.

A dare l'allarme un carabinieri libero dal servizio che aveva notato in via Appia Nuova, all'altezza del civico 767, le fiamme e un uomo vicino alla baracca. Sul posto la polizia con le volanti e gli agenti del Tuscolano, i vigili del fuoco e il personale del 118.

La vittima è un cittadino romeno di 55 anni. Il 55enne era con altri due amici momento dell'incendio. i due si sono salvati, mentre per la vittima quel rogo è stata una vera e propria trappola mortale. La salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata per l'autopsia.