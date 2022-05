Incendio a Roma: evacuata palazzina. Trovato un uomo morto

Tragedia all'Aurelio dove una persona è morta nel corso di un incendio. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di lunedì da un attico di una palazzina al civico 8 di via Agostino Richelmy. Evacuati i residenti durante le operazioni di spegnimento i pompieri hanno quindi trovato il corpo privo di vita di una persona, un 76enne disabile.

In particolare l'incendio è divampato da una palazzina di sei piani che si trova all'angolo con via Anastasio II. Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco, oltre al carro teli ed al funzionario di guardia. Assieme ai pompieri anche i carabinieri con le gazzelle del nucleo radiomobile, della compagnia Roma San Pietro e della stazione Madonna del Riposo e gli agenti del commissariato Aurelio di polizia.

Un incendio che ha coinvolto - mentre l'intervento dei soccorritori è ancora in corso - gli ultimi tre piani di una palazzina di sei livelli. Evacuati alcuni inquilini, tramite autoscala, gli stessi sono stati messi in sicurezza. Sul posto anche il personale del 118, i tecnici Italgas ed Acea. Medicati sul posto dal personale del 118 nessuno dei condomini è stato costretto alle cure dell'ospedale.

Sul posto per agevolare la viabilità fra via Anastasio II e via Richelmy anche le pattuglie del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale. Al momento non è stata disposta nessuna chiusura stradale.