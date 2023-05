Dramma nella notte: 41enne trovato morto impiccato nella zona industriale

È stata la compagna dell'uomo a chiamare disperata il 112: "Il mio ragazzo è uscito di casa ed è sparito, aiutatemi". In questo modo i poliziotti si sono messi sulle tracce di un uomo nella zona di Nettuno. Una ricerca terminata tragicamente, con l'uomo - un 41enne - poi trovato morto impiccato nella zona industriale del comune del litorale nord laziale.

La tragedia si è consumata nella notte. L'uomo, residente in zona, è stato trovato già privo di vita impiccato al cancello esterno di una fabbrica che affaccia su via Taglio delle Cinque Miglia, poco lontano dalla fermata ferroviaria Padiglione, a due passi dalla via Nettunense. Accertato il decesso da parte degli agenti del commissariato Anzio-Nettuno di polizia la salma del 41enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Disposta l'autopsia. Pur non lasciando nulla al caso gli inquirenti procedono al momento sull'ipotesi del gesto volontario da parte dell'uomo.