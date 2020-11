Tragedia a Conca d'Oro: uomo trovato impiccato alla libreria del proprio appartamento

Tragedia a Conca d’Oro dove un uomo è stato trovato morto impiccato nella propria abitazione. Ad allertare i soccorritori un parente del 58enne, che non lo sentiva da qualche giorno.

La scoperta choc è stata fatta poco prima delle 10:00 di domenica 29 novembre in un’abitazione al quarto piano del quartiere del III Municipio Montesacro. Il rinvenimento da parte di un parente della vittima, entrato nell’appartamento con le chiavi di casa preoccupato dal fatto di non riuscire a sentire il 58enne da alcuni giorni. Entrato in casa ha trovato la vittima già priva di vita impiccata con una corda alla libreria della propria abitazione.

Chiamata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, del Reparto Prevenzione Crimine e del Commissariato Fidene di polizia. Con la porta chiusa dall’interno, senza segni di effrazione alle finestre, i soccorritori non hanno trovato né messaggi, né biglietti d’addio. Messa la salma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nell’appartamento sono intervenuti anche gli investigatori della polizia scientifica.