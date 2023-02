È morto Ilario Castagner: allenatore del Perugia dei miracoli e della Lazio

È morto a 82 anni Ilario Castagner, allenatore che soprattutto a cavallo tra gli anni '70 e gli '80 si impose nel calcio italiano su panchine di prestigio come Lazio, Milan e Inter, ma noto soprattutto per il grande Perugia del '78-'79 che sfiorò lo scudetto chiudendo il campionato, per la prima e unica volta nella storia, da imbattuta.

A darne notizia il figlio Federico sui social: "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano - scrive - Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papa'...".

Nel 1980 Castagner è stato ingaggiato dalla Lazio, appena declassata in Serie B. A fine campionato i biancocelesti si classificano quarti, pareggiando in casa per 1-1, alla penultima giornata, la decisiva gara contro il L.R. Vicenza, mancando così l'ultimo posto utile per la promozione. Nella stagione successiva il tecnico veneto viene esonerato a metà torneo e sostituito da Roberto Clagluna.

"La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ilario Castagner e si unisce al dolore della famiglia. Castagner fu allenatore biancoceleste per due stagioni agli inizi degli anni '80: una figura cara agli appassionati di calcio, unanimemente associata a un modo serio, professionale e pacato di vivere lo sport", il ricordo del club biancoceleste.