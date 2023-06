Giuseppe trovato morto alla stazione Tiburtina: era scomparso da Tor Bella Monaca

La chiamata alla figlia è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì: "Abbiamo trovato suo padre privo di vita". Finiscono tragicamente le ricerche di Abdelkader Ossayef, per tutti Giuseppe. L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione di Tor Bella Monaca. Da qui l'appello della figlia dopo la denuncia di scomparsa ai carabinieri. A distanza di otto giorni l'amaro epilogo, con il corpo privo di vita del 70enne trovato nella zona della stazione Tiburtina.

Residente in largo Ferruccio Mengaroni, affetto da Alzheimer, Giuseppe era scomparso la sera di domenica 4 giugno, facendo perdere le proprie tracce. Senza telefono cellulare, né documenti, la figlia Nadia si è poi rivolta alla stampa e alla trasmissione Chi l'ha visto? lanciando un appello per aiutarla a ritrovare il papà. Il 12 giugno le ricerche dell'uomo si sono però concluse nel peggior modo possibile.

Sono stati i carabinieri della stazione Roma Casal Bertone a intervenire su segnalazione al 112 in piazzale Giovanni Spadolini, nella zona della stazione Tiburtina. Riverso in terra il corpo privo di vita di Abdelkader Ossayerf. Senza segni di violenza sul corpo, secondo i primi accertamenti del medico legale Giuseppe sarebbe morto per cause naturali. In piazzale Spadolini sono intervenuti per i rilievi scientifici i carabinieri del VII nucleo investigativo di via in Selci.

Messa la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria è stata traslata all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata. Confermata la tragica notizia al nostro giornale, Nadia Ossayef Sjoli, la figlia di Giuseppe, ha poi comunicato il tragico epilogo sulla propria pagina facebook: "Grazie a tutti. Papà non c’è più".