Lutto nel giornalismo: morto Enzo Mariani, conduttore tv e storico tifoso della Lazio

Giornalismo romano in lutto. E' morto ad 85 anni Enzo Mariani, storica voce delle trasmissioni della SS Lazio. Grandissimo tifoso biancoceleste, era nato a Posta, in provincia di Rieti nel 1937. Arrivato nella Capitale da ragazzo, è stato per almeno tre decenni un volto noto delle emittenti televisive locali con la sua immagine legata indissolubilmente al gruppo Gold Tv. Tratto distintivo le sue giacche colorate, che per anni ha indossato nelle sue trasmissioni.

"Una persona per bene", lo ricorda la collega Francesco Turco, speaker di Radio Incontro Olympia e conduttrice di Diario di bordocampo. "Era un po’ naif, pittoresco, chiassoso come il colore delle giacche che amava indossare e che erano diventate il suo tratto distintivo. Era un laziale fiero e appassionato. Era soprattutto una brava persona".

Residente nella zona di Tor Tre Teste, Enzo Mariani cominciò a fare televisione negli anni '80 con degli spazi dedicati alle serie minori dei campionati dilettantistici romani e laziali con "Dilettanti è". Sul finire degli anni '90 aveva ideato la trasmissione "Lazio, Lazio, Lazio", andata in onda per anni su Gold Tv. Diventato opinionista per la trasmissione Golderby, da circa un anno aveva lasciato la sua amata tv a causa di problemi di salute.