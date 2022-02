Trovato morto sulla Gianicolense: è stato investito da un tram

Un cadavere nei pressi dei binari, tra le aiuole che separano le corsie della Gianicolense, a Monteverde. Il ritrovamento alle 22 di ieri sera, per quello che è apparso subito un investimento, avvenuto all'altezza di piazza san Giovanni di Dio e che ha comportato l'interruzione del servizio, così come comunicato da Atac. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, con l'intervento delle volanti della polizia di Stato e successivamente quelle della polizia locale di Roma Capitale.

Chi ha investito l'uomo? Da subito l'ipotesi è ricaduta su un tram il cui conducente poteva non essersi accorto dell'impatto. Scattati gli accertamenti, il "giallo" ha trovato risoluzione con l'individuazione delle tracce ematiche compatibili su un convoglio in quel momento fermo al capolinea di Casaletto. Da qui la ricostruzione: l'investimento era avvenuto poco prima, con la vittima travolta dal tram, all'altezza del punto di ritrovamento, in direzione Casaletto.

Il conducente Atac, sentito dagli agenti del commissariato San Paolo, avrebbe dichiarato di non essersi accorto di nulla. Sul corpo della vittima - al momento non ancora identificata - sono state trovate profonde ferite sulle gambe. Da capire come sia avvenuto l'incidente e in particolare se la vittima sia caduta sui binari per poi essere investita, oppure se il buio abbia celato la presenza di una persona, causando appunto l'impatto fatale.

Ad indagare gli agenti della polizia di Stato del commissariato San Paolo.