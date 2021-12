Dramma della solitudine a Garbatella, anziano trovato morto in un'auto: "Dormiva lì da anni"

A dare l'allarme è stato un residente di zona quando, all'interno di un'auto parcheggiata da tempo in piazza Giovanni da Lucca, alla Garbatella, ha visto il corpo di un uomo. Dentro un romano di 78 anni. "Un senza fissa dimora", secondo la fredda definizione della Questura, che da tempo ormai aveva trovato in quella vettura il suo riparo di fortuna. Un volto "noto" per il quartiere. Un uomo, però, solo.

Alle 10 della mattinata del primo dicembre, gli agenti del distretto Colombo, arrivati sul posto dopo la chiamata al Numero Unico per le Emergenze che parlava di un uomo privo di sensi nel veicolo, insieme al personale del 118 non hanno potuto fare altro che appurare il decesso del 78enne.

Sul posto anche la polizia Scientifica. Fatale, secondo i primi riscontri medici, un malore. Forse il troppo freddo che nelle ultime due notti è sceso inesorabile su Roma. La salma dell'uomo, conosciuto alle forze dell'ordine come senza fissa dimora, è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.