Uomo folgorato da un fulmine: trovato morto vicino un pollaio

Folgorato da un fulmine. Così è morto un uomo di 44 anni trovato privo di vita dal personale del 118 chiamato dall'amico che si trovava insieme a lui. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio in una campagna che si trova a Montecelio, nel Comune di Guidonia, provincia nord est della Capitale.

Secondo quanto si apprende la vittima, un cittadino romeno, si trovava in un uliveto in una traversa di via Romana, strada che collega l'antico borgo di Montecelio alla Città dell'Aria, assieme ad un connazionale. Impegnati in alcuni lavori di campagna l'uomo è stato centrato in pieno da un fulmine mentre si stava recando in un pollaio presente nella campagna dell'agro romano.

Colpito dalla scarica elettrica per il 44enne non c'è stato nulla da fare, il personale dell'ambulanza intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Tivoli. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.