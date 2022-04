Alessandro Orsi trovato morto in casa: era il fratello dell'ex portiere della Lazio

Lo hanno trovato privo di vita nella sua abitazione di Guidonia. Lutto per Fernando Orsi, ex portiere della SS Lazio ed oggi telecronista per Sky, che ha perso il fratello Alessandro a soli 50 anni. Il decesso è avvenuto mercoledì pomeriggio, nella casa nella zona di Colle Largo dove l'uomo viveva da circa 10 anni.

Nato e cresciuto al Tiburtino, Alessandro era l'ultimo di quattro figli maschi, fra cui Fernando appunto. Proprio nella parrocchia di San Romano Martire in largo Beltramelli si svolgeranno i funerali del 50enne, alle 15:00 di venerdì 15 aprile.

A ricordare il fratello lo stesso Fernando Orsi, bandiera della SS Lazio per cui ha difeso la porta per 136 volte, dal 1982 al 1985 e dal 1989 al 1998, anno in cui ha appeso gli scarpini al chiodo. "Ho un bellissimo ricordo di mio fratello Alessandro - le parole dell'ex calciatore a RomaToday -. Come tutti noi era un grandissimo tifoso laziale, una grossa fede per i colori biancocelesti. Purtroppo ci ha lasciato ancora troppo giovane. La vita ci riserva molte volte delle brutte sorprese. E' sempre stato il fratello fuori dagli schemi, un po' ribelle. Spero possa trovare la pace e riabbracciare mamma e papà. Ci mancherà moltissimo".