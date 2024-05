È morto Franco Anelli

È morto nella tarda serata di giovedì 23 maggio nella sua abitazione di Milano Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, la cui facoltà di Medicina si trova nella Capitale. Aveva 61 anni. Alumnus dell’ateneo e ordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza, era rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore al terzo mandato, coincidente con il prossimo quadriennio 2020/21-2023/24, dopo la conferma all’unanimità del Consiglio di amministrazione riunitosi il 15 luglio 2020.

Lo rende noto la stessa università cattolica del Sacro Cuore: "Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnifico Rettore prof. Franco Anelli è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento. Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari".

Chi era Franco Anelli

Nato nel 1963 a Piacenza, Anelli era giurista e un avvocato, alla guida dell'ateneo dal 2013. Dopo il diploma, Franco Anelli si era laureato in giurisprudenza proprio alla Cattolica di Milano. Poi il dottorato di ricerca in diritto commerciale e l'esame per l'accesso all'avvocatura che lo ha portato a divenire, nel 1998, cassazionista. Ha insegnato diritto civile prima nella sede piacentina della Cattolica, successivamente, dopo la nomina a rettore, aveva iniziato a seguire il corso di 'Istituzioni di diritto privato' a Milano.

Nel 2022 Papa Francesco aveva nominato Anelli consultore della Congregazione per l'educazione cattolica: il rettore era uno dei cinque italiani tra i 19 nuovi nominati.