Morto a 18 anni in un incidente sulla Casilina, Francesco è la prima vittima della strada del nuovo anno

Si chiamava Francesco Ferrara ed avrebbe compiuto 19 anni il prossimo mese di febbraio il giovane scooterista morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato nella periferia est della Capitale. Residente poco distante da dove ha perso la vita, 18enne è la prima vittima della strada a Roma di questo 2022.

Fatale per Francesco Ferrara lo schianto fra lo scooter Gilera Gp 800 che stava guidando ed una Fiat Panda condotta da un uomo italiano di 38 anni. L'incidente con esito mortale intorno alle 19:30 del 1 gennaio all'altezza del civico 1799 della via Casilina, fra le zone della Borghesiana e di Finocchio. Sinistro la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.

Ascoltati i testimoni i caschi bianchi hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona al fine di individuare frame che possano fornire elementi utili alle indagini. Secondo i primi rilievi scientifici sembrerebbe che lo "scooterone" procedesse in direzione centro città e la Panda in direzione fuori Roma, e che l’impatto sia stato frontale/laterale nel momento in cui uno dei due mezzi si apprestava a svoltare in una complanare della strada consolare che attraversa il territorio del VI municipio delle Torri.

Nuovo anno che si apre dunque con una nuova tragedia. Nei primi dieci mesi del 2021, dal 1 gennaio al 31 ottobre, sono state 84 le persone che hanno perso la vita a Roma in incidenti stradali con una media di due morti a settimana ed un incidente su tre con feriti.

Nel 2019 gli interventi per sinistri stradali sono stati 30.384, dei quali 11.084 con feriti, mentre 132 furono le vittime. Nel 2018 erano stati ben 151 i decessi per incidenti. Caso a parte l'anno 2020, in cui i mesi di lockdown per emergenza epidemiologica hanno ridotto il numero sia degli incidenti che delle vittime (in tutto l'anno furono 21.006 gli incidenti rilevati e 96 le vittime).

Il primo giorno dell'anno la prima vittima di questo 2022, con Francesco Ferrara morto a soli 18 anni.