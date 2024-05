Choc in strada: trovato in terra privo di vita

È stato trovato riverso sul marciapiede già privo di vita. Un uomo morto mentre camminava in zona Fonte Laurentina/Valleranello nel pomeriggio di giovedì. Il dramma si è consumato intorno alle 16:00 in via Bruno De Finetti. Richiesto l'intervento da un passante nel quartiere di Roma sud sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.

Una volta sul posto i soccorritori hanno trovato l'uomo - un italiano di 58 anni - già privo di vita in via Bruno De Finetti, presumibilmente colto da malore Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi i caschi bianchi si sono occupati della gestione della viabilità e della chiusura di via Bruno De Finetti, in corrispondenza della rotatoria di via Maggi.

Sul posto i carabinieri della stazione Divino Amore a cui sono affidati gli accertamenti.