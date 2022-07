Morto Eugenio Scalfari: il fondatore de La Repubblica aveva 98 anni

Si è spento a Roma il giornalista Eugenio Scalfari. Nato a Civitavecchia, Scalfari ha incarnato la figura del direttore manager, in testate come l’Espresso e La Repubblica, per la quale ha continuato a scrivere anche negli ultimi anni come editorialista.

Diplomatosi nel liceo classico sanremese, dove ebbe come compagno di banco Italo Calvino, Scalfari inizia la sua attività giornalistica in alcune testate di regime, per essere poi espulso con l’accusa di essere un imboscato. Nei primi anni 50 scrive per il Mondo e l’Europeo e nel 55, con Arrigo Benedetti, fonda l’Espresso, per cui veste i panni inizialmente di direttore amministrativo e di esperto della sezione economia. Poi nel 62 diventa anche direttore responsabile, incarnando in tal modo la figura di direttore manager, una sorta di inedito nel panorama editoriale italiano.

Nel corso degli anni è stato anche parlamentare, eletto nel 1968 come indipendente nelle fila del PSI, è rimasto in carica fino al 1972, periodo durante il quale lascia la direzione de l’Espresso. Nel 1976 invece fonda La Repubblica.

Rimasto alla guida, come direttore responsabile, de La Repubblica fino al 2016 negli ultimi anni si è dedicato soprattutto alla scrittura, pubblicando saggi e romanzi. Scalfari è venuto a mancare il 14 luglio all’età di 98 anni.

"Con Eugenio Scalfari va via una personalità unica nella vita pubblica italiana. Porta con sè il suo sguardo, l'intelligenza, la sua energia, capaci di trasformare il giornalismo italiano e influire per lunghi anni sul dibattito politico e culturale del Paese" ha commentato su Twitter il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. "Con la scomparsa di Eugenio Scalfari perdiamo un grande giornalista e intellettuale, un uomo che ha rivoluzionato il modo di fare informazione. Il suo esempio, la sua eredità professionale - ha aggiunto il presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi - sono doni che rimarranno sempre vivi nel nostro tessuto sociale. Grazie Direttore".

"Con Eugenio Scalfari scompare uno dei giganti assoluti del giornalismo italiano - ha sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri, in un tweet - Un grande intellettuale al servizio dell’informazione, della cultura, dell’impegno civile e politico. Un abbraccio alla redazione di Repubblica. Roma - ha aggiunto il sindaco - lo ricorderà come merita".

Per l'addio ad Eugenio Scalfari l'Aula Giulio Cesare, ha fatto sapere il gurppo capitolino del pd osserverà oggi un minuto di silenzio. Nel ricordarne la figura, i consiglieri democratici lo hanno definito "un grande uomo, un gigante del mondo dell'informazione. Fine intellettuale, acuto innovatore, la sua morte è una triste perdita per il giornalismo italiano, il suo lavoro e le sue idee sono una preziosa eredità per il Paese e per i nostri media".